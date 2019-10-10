Лукин Андрей Иванович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Целиноградский инженерно-строительный институт, Карагандинский государственный университет.





ОПЫТ РАБОТЫ:

1985-1998 годы – служба в органах внутренних дел Республики Казахстан, начальник Восточного отдела внутренних дел города Акмолы, начальник Управления внутренних дел города Акмолы, начальник Управления Государственного следственного комитета по городу Акмола;

1998-2003 годы – начальник Департамента жилья города Астаны;

С июля по сентябрь 2003 года – директор Департамента административной и правовой работы Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан;

2003-2005 годы – вице-Министр индустрии и торговли Республики Казахстан;

2005-2012 года – заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции).

2012-2014 годы – первый заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции);

С декабря 2014 года по август 2017 года - заместитель акима города Астаны.

С 23 августа 2017 года по 25 апреля 2019 года - заместитель генерального прокурора РК.

Генерал-майор финансовой полиции.



Имеет следующие государственные и ведомственные награды:

- Орден «Даңқ» II степени;

- Юбилейная медаль «Қазақстан Конституциясына 10 жыл»;

- Юбилейная медаль «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл»;

- Юбилейная медаль «Астананың 10 жылдығы»;

- Медаль «Астана»;

- Юбилейная медаль "15 лет МВД РК";

- Нагрудной знак органов финансовой полиции «Қазақстан Республикасының қаржы полициясына 15 жыл»;

- Нагрудной знак Государственной налоговой администрации Украины «За содействие налоговым органам»;

- МВД РФ "70 лет службы в БХСС";

- МВД СССР "10 лет безупречной службы".