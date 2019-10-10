Лукин Андрей Иванович
Информация отсутствует
ОБРАЗОВАНИЕ:
Окончил
Целиноградский инженерно-строительный институт, Карагандинский государственный
университет.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1985-1998 годы – служба в органах
внутренних дел Республики Казахстан, начальник Восточного отдела внутренних дел
города Акмолы, начальник Управления внутренних дел города Акмолы, начальник
Управления Государственного следственного комитета по городу Акмола;
1998-2003 годы – начальник Департамента жилья города Астаны;
С июля по сентябрь 2003 года – директор Департамента административной и правовой работы Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан;
2003-2005
годы – вице-Министр индустрии и торговли Республики Казахстан;
2005-2012 года – заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции).
2012-2014 годы – первый заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции);
С декабря 2014 года по август 2017 года - заместитель акима города Астаны.
С 23 августа 2017 года по 25 апреля 2019 года - заместитель генерального прокурора РК.
Генерал-майор финансовой полиции.
Имеет следующие государственные и ведомственные награды:
- Орден «Даңқ» II степени;
- Юбилейная медаль «Қазақстан Конституциясына 10 жыл»;
- Юбилейная медаль «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл»;
- Юбилейная медаль «Астананың 10 жылдығы»;
- Медаль «Астана»;
- Юбилейная медаль "15 лет МВД РК";
- Нагрудной знак органов финансовой полиции «Қазақстан Республикасының қаржы полициясына 15 жыл»;
- Нагрудной знак Государственной налоговой администрации Украины «За содействие налоговым органам»;
- МВД РФ "70 лет службы в БХСС";
- МВД СССР "10 лет безупречной службы".