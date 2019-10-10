Лоскутова Оксана

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2002 году окончила Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова(г. Актобе) по специальности«Преподаватель казахского языка и литературы». В данный момент учится в магистратуре в университете«Туран-Астана» по специальности«Местное и государственное управление».



ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начала в 1999 году ведущей, корреспондентом программы«Армысың, Ақтөбем!» на телеканале«Қазақстан-Ақтөбе».

В 2006 году — ведущая новостей на телеканале«Рика-ТВ»(г. Актобе).

С 2006 по 2013 год работала на телеканале«Астана» ведущей, ответвыпускающей, корреспондентом дневных и итоговых новостей. Также являлась автором программ«Алға, Оксана», военно-патриотической программы«Қыран» и ведущей социальной программы«Біз біргеміз — Мы вместе!».

В 2013 году работала пресс-секретарем ГУ «Назарбаев центр», а в 2014 году — пресс-секретарь — руководитель Службы по связям с общественностью в ГУ «Библиотека Первого Президента Республики Казахстан — Лидера нации».

В 2016 году была пресс-секретарем в АО ««РТРК«Казахстан»

В 2015 году награждена юбилейной медалью«Қазақстан Конституциясына 20 жыл».

24 апреля 2017 года до февраля 2018 года - Заместитель директора — официальный представитель Службы центральных коммуникаций(СЦК) министерства информации и коммуникаций.

19 февраля 2018 года - назначена официальным представителем Генеральной прокуратуры РК

Владеет казахским, русским языками.