Ломтадзе Михаил Нугзарович

Дата рождения: 17 октября 1975

Место рождения: Батуми, Грузия

Образование: European School of Management, Harvard Business School (MBA)

Карьера:

В 1995 году стал основателем и управляющим партнером Georgia Consulting Group Audit. Изначально компания помогала международным аудиторским организациям, оказывающим услуги ведущим банкам Грузии. В 2012 году стала офисом Ernst&Young в Грузии.

1995—2000 годы — управляющий партнер и основатель Georgia Consulting Group Audit, Тбилиси, Грузия. В 2002 году компания объединила свою практику с Ernst & Young.

После окончания Гарвардской школы бизнеса в 2002 году начал работу в независимой фирме частных капиталовложений Baring Vostok Capital Partners. Спустя год работы стал полноправным партнером. В составе Baring Vostok сделал инвестицию в Kaspi Bank, крупнейшую лизинговую компанию в России «Europlan» и разработчика банковского программного обеспечения Центр Финансовых Тенхнологий (ЦФТ).

2002—2003 годы — менеджер по инвестиционным проектам в Baring Vostok Capital Partners.

С 2003 по 2006 год член Совета директоров компании «Europlan», с 2006 года - председатель Совета директоров.

С 2003 по 2005 год возглавлял российскую ассоциацию венчурного инвестирования.

2004—2016 годы — инвестиционный партнер Baring Vostok Capital Partners.

С 2006 по 2007 год член Совета директоров Компании Центр финансовых технологий.

С августа 2006 член Совета директоров Kaspi Bank (бывший Банк «Каспийский»), с 26 июля 2007 — председатель правления.

В октябре 2011 года объявил о создании финансового холдинга «Caspian Financial Group» и занял позицию председателя совета директоров.

С ноября 2015 года является акционером и инвестором холдинга АО «Kaspi».