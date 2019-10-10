Логинов Павел Вячеславович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил экономический факультет Московского авиационного института;

Финансовую академию при Правительстве РФ.



ОПЫТ РАБОТЫ:

1997-2008 годы работал в банках Российский Кредит, ОНЭКСИМ Банк, Росбанк;

С 2001 года в должности Вице-президента Росбанка курировал отношения с ключевыми корпоративными клиентами Росбанка;

2004-2008 годы в должности директора Центрального Территориального управления Росбанка руководил проектом по интеграции группы банков«Общество взаимного кредита» и Росбанка;

2008-2014 годы занимал должность Председателя Правления Меткомбанка, входившего в группу компаний Северсталь Алексея Мордашова;

С 2015 года работал в Новикомбанке, входящем в ГК Ростех, где занимал должности заместителя Председателя Правления и главного исполнительного директора. В сферу его ответственности входили разработка стратегии развития, корпоративный бизнес, МСБ, розничный бизнес, региональная сеть, работа с просроченной задолженностью, работа банка с Гособоронзаказом;

С декабря 2016 года по июнь 2019 года - председатель правления Евразийского банка.