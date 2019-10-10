Ли Валерий Константинович
Первый заместитель председателя правления АО "Самрук-Энерго"
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1974 году окончил Московский энергетический институт, инженер-механик. В 1993 году - Алма-Атинский экономический университет, экономист.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1974 - 1977 годы - ведущий инженер Треста «Средазэнергомонтаж»;
1977 - 1979 годы - служба в рядах Советской Армии;
1979 - 1989 годы - мастер, прораб пуско-наладочного участка, начальник отдела Треста «Средазэнергомонтаж;
1989-1992 годы - инженер-наладчик ХПНУ «Казкоммунэнергоналадка»;
1992-1993 годы – заместитель директора по экономике ИСК «Аю»;
1993-1994 годы – заместитель генерального директора АО «Казметаллстрахование»;
1994-1995 годы – директор Фирмы «Лира»;
С 1996 года – главный специалист НЭС «Казахстанэнерго»;
1995-1996 годы – ведущий инженер Треста «Средазэнергомонтаж»;
1996-1997 годы – главный специалист НЭС «Казахстанэнерго»;
1997 - 2012 годы - начальник отдела главного коммерческого диспетчера, начальник Управления по продажам, заместитель директора Коммерческого департамента, директор Департамента продаж, управляющий директор, вице-президент, управляющий директор по системным услугам и МТО АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями «KEGOC»;
С февраля 2012 года - управляющий директор АО «Самрук-Энерго», управляющий дивизионом «Генерация»;
С октября 2013 года - Заместитель Председателя Правления АО «Самрук-Энерго»;
С апреля 2014 года по настоящее время - Первый заместитель Председателя Правления АО «Самрук-Энерго».