Ли Валерий Константинович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1974 году окончил Московский энергетический институт, инженер-механик. В 1993 году - Алма-Атинский экономический университет, экономист.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1974 - 1977 годы - ведущий инженер Треста «Средазэнергомонтаж»;

1977 - 1979 годы - служба в рядах Советской Армии;

1979 - 1989 годы - мастер, прораб пуско-наладочного участка, начальник отдела Треста «Средазэнергомонтаж;

1989-1992 годы - инженер-наладчик ХПНУ «Казкоммунэнергоналадка»;

1992-1993 годы – заместитель директора по экономике ИСК «Аю»;



1993-1994 годы – заместитель генерального директора АО «Казметаллстрахование»;



1994-1995 годы – директор Фирмы «Лира»;



С 1996 года – главный специалист НЭС «Казахстанэнерго»;

1995-1996 годы – ведущий инженер Треста «Средазэнергомонтаж»;



1996-1997 годы – главный специалист НЭС «Казахстанэнерго»;



1997 - 2012 годы - начальник отдела главного коммерческого диспетчера, начальник Управления по продажам, заместитель директора Коммерческого департамента, директор Департамента продаж, управляющий директор, вице-президент, управляющий директор по системным услугам и МТО АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями «KEGOC»;

С февраля 2012 года - управляющий директор АО «Самрук-Энерго», управляющий дивизионом «Генерация»;

С октября 2013 года - Заместитель Председателя Правления АО «Самрук-Энерго»;

С апреля 2014 года по настоящее время - Первый заместитель Председателя Правления АО «Самрук-Энерго».