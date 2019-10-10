Лесбеков Габит Абдимуталипович

ОБРАЗОВАНИЕ:

С отличием окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби в 1996 году по специальности «Экономист, специалист в области менеджмента», в 1998 году магистратуру Института Экономики и Права по специальности «Макро-микроэкономика и математические методы». В 2002 году получил ученую степень кандидата экономических наук. Обладатель государственной стипендии для талантливых молодых ученых в 2002-2004 г.г.

ОПЫТ РАБОТЫ:

В 1998-2006 годы работал старшим преподавателем, заместителем декана факультета экономики и бизнеса КазНУ им. аль-Фараби, ведущим специалистом, главным специалистом Казахстанского фонда гарантирования депозитов. Имеет более 50-ти опубликованных научных трудов, статей, учебных пособий, прошел более 10-ти курсов-семинаров повышения квалификаций. С ноября 2007 года работал в АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» в должности главного специалиста, начальника управления, заместителя директора Департамента корпоративного развития, директора Департамента корпоративного развития, Управляющего директора – директора Департамента корпоративного развития.

В настоящее время занимает должность Управляющего директора – члена Правления.

Координирует работу в области обучения и сервисной поддержки, общехозяйственной деятельности Фонда. Курирует Департамент обучения и сервисной поддержки и Административный департамент.