Лаврентьев Андрей Сергеевич
Президент ГАК AllurGroup
ОБРАЗОВАНИЕ:
Республиканское Медицинское Училище в Алматы, специализация - медицинский брат;
Высшая Школа Права «Адилет», специализация - юриспруденция.
Обладатель степени MBA.
ОПЫТ РАБОТЫ:
2001-2003 годы - руководитель департамента таможни и логистики Автоцентра БАВАРИЯ;
2003-2008 годы - работал в качестве учредителя, коммерческого директора, AllurAuto;
2008-2012 годы - генеральный директор, ГАК AllurAuto;
С 2012 года – президент ГАК AllurGroup;
29 ноября 2016 года - избран членом Совета директоров, независимым директором АО «Банк Астаны».
23 февраля 2017 года - вышел из состава Совета директоров АО "Банк Астаны" по собственной инициативе
Дополнительные сведения
Президент Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса;
Член Young President Organization;
Награждён орденом Атамекен