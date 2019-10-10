Лаврентьев Андрей Сергеевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

Республиканское Медицинское Училище в Алматы, специализация - медицинский брат;

Высшая Школа Права «Адилет», специализация - юриспруденция.

Обладатель степени MBA.



ОПЫТ РАБОТЫ:

2001-2003 годы - руководитель департамента таможни и логистики Автоцентра БАВАРИЯ;

2003-2008 годы - работал в качестве учредителя, коммерческого директора, AllurAuto;

2008-2012 годы - генеральный директор, ГАК AllurAuto;

С 2012 года – президент ГАК AllurGroup;

29 ноября 2016 года - избран членом Совета директоров, независимым директором АО «Банк Астаны».



23 февраля 2017 года - вышел из состава Совета директоров АО "Банк Астаны" по собственной инициативе

Дополнительные сведения

Президент Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса;

Член Young President Organization;

Награждён орденом Атамекен



