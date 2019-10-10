Ластаев Талгат Тлеубекович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Национальный авиационный университет (г. Киев, Украина), инженер по транспорту, Организация перевозок и управление на воздушном транспорте;

Восточно-Казахстанский государственный университет по специальности«Международная экономика».

В 2001—2006 годы обучался и окончил магистратуру со специализацией«Менеджмент государственного сектора» и аспирантуру со специализацией«Экономика» ВКГУ.

В 2007 году окончил факультет«Правоведения» ВКГУ по специальности«Юриспруденция».

Выпускник Национальной школы государственной политики Академии государственного управления при Президенте РК.

Кандидат экономических наук.

ОПЫТ РАБОТЫ:

- ОАО «Нурбанк», менеджер;

- производственные предприятия в Костанайской и Восточно-Казахстанской областях, руководитель;

- Департамент развития транспортно-коммуникационного комплекса РК, Комитет автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, начальник управления.

- Комитет гражданской авиации МИР РК, с июня 2009 года по июнь 2017 года заместителя Председателя Комитета.

- С июня 2017 года по настоящее время Председатель Комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.