Ластаев Талгат Тлеубекович
Председатель Комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию РК
ОБРАЗОВАНИЕ:
Окончил Национальный авиационный университет (г. Киев, Украина), инженер по транспорту, Организация перевозок и управление на воздушном транспорте;
Восточно-Казахстанский государственный университет по специальности«Международная экономика».
В 2001—2006 годы обучался и окончил магистратуру со специализацией«Менеджмент государственного сектора» и аспирантуру со специализацией«Экономика» ВКГУ.
В 2007 году окончил факультет«Правоведения» ВКГУ по специальности«Юриспруденция».
Выпускник Национальной школы государственной политики Академии государственного управления при Президенте РК.
Кандидат экономических наук.
ОПЫТ РАБОТЫ:
- ОАО «Нурбанк», менеджер;
- производственные предприятия в Костанайской и Восточно-Казахстанской областях, руководитель;
- Департамент развития транспортно-коммуникационного комплекса РК, Комитет автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, начальник управления.
- Комитет гражданской авиации МИР РК, с июня 2009 года по июнь 2017 года заместителя Председателя Комитета.
- С июня 2017 года по настоящее время Председатель Комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.