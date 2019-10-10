Кырыкбаев Арман Оразбаевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1996 году окончил Казахскую государственную академию управления по специальности "экономист-международник".

В 2002 году получил степень специалиста в области международных отношений Дипломатической академии Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1996-1997 годы - референт, атташе Министерства иностранных дел Республики Казахстан;

1997-2000 годы - атташе, третий секретарь Посольства Республики Казахстан в Республике Узбекистан;

2000-2002 годы - слушатель Дипломатической академии;

В 2002 году - второй секретарь Комитета по делам СНГ Министерства иностранных дел Республики Казахстан;

2002-2004 годы - директор департаментов стратегии и маркетинга, затем – корпоративного развития ЗАО «Корпорация ABE»;

2003-2005 годы - директор филиала компании «Ойлтранс ЛТД» в Республике Казахстан;

В 2005 году - заместитель акима Медеуского района города Алматы;

2005-2006 годы - директор Государственного фонда развития молодежной политики г. Алматы;

2006-2008 годы - директор департамента общественно-политической работы и связей с общественностью Министерства культуры и информации Республики Казахстан;

2008-2010 годы - председатель Комитета культуры Министерства культуры и информации Республики Казахстан;

2010-2012 годы - заместитель акима Карагандинской области;

2012-2013 годы - вице-министр культуры и информации Республики Казахстан;

2014-2015 годы - советник первого заместителя председателя партии «Нур Отан»;

С октября 2015 года - заместитель акима города Алматы, будет курировать вопросы внутренней политики, здравоохранения, образования, культуры, молодежной политики, развития языков и др.

Фото с сайта online.zakon.kz