Кынатов Марат Полатович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1982 году окончил Казахский химико-технологический институт по специальности инженер-технолог;

В 1994 году проходил вводный курс по рыночной экономике и финансовому анализу в Объединенном Венском институте;

В 1995 году обучался в Гарвардском университете по теме «Международная программа по реформе и приватизации государственных предприятий в развивающихся странах».

ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал в 1982 году на цементном заводе в г. Шымкент сменным мастером, старшим инженер-технологом;

1986-1993 годы - научный сотрудник Алматинского НИИСтройпроект;

1993-2003 годы - занимал должности специалиста, начальника отдела, директора Департаментов, вице-министра в Госкомитете РК по ограничению монополистической деятельности, Министерстве энергетики РК, индустрии и торговли РК, Министерстве охраны окружающей среды РК;

1995-1998 годы - опыт работы в финансовых организациях, работал в должности главного специалиста, директора департамента, первого заместителя председателя правления государственного Реабилитационного Банк РК;

2003-2016 годы - назначался управляющим директором АО «KEGOC», председателем правления АО «КазКуат» (строительство Мойнакской ГЭС, модернизация Шардаринской ГЭС), директором ТОО «Жамбыл гидроэнерго» (организация строительства ветро, гидро, солнечных электростанций), председателем правления АО «Управляющая компания СЭЗ «Павлодар» и директором ТОО «Агентство по привлечению инвестиций»;

С 07 сентября 2016 года - назначен генеральным директором РГП на ПХВ «Казгидромет».



