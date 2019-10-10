Кузембаев Рашид Талапович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1992 году окончил Московский государственный университет по специальности«экономист, преподаватель политической экономики». В 2005 году в Высшей школе экономики(г. Москва) получил степень магистра делового администрирования.



ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал в 1992 году в качестве начальника отдела экономического анализа АО «Алтын Алма».

В 1993 году стал главным специалистом Госкомимущества РК, затем начальником отдела Государственного приватизационного фонда Госкомимущества.

С 1997 по 2001 год, проработав заместителем начальника, начальником главного управления финансов и бухучета, заместителем генерального директора по финансам и экономике, директором департамента экономики и финансов, советником генерального директора, был назначен руководителем аппарата РГП«Қазақстан темiр жолы».

В 2001 году был назначен на должность руководителя аппарата Министерства транспорта и коммуникаций РК.

С 2002 по 2007 год был вице-президентом Союза Торгово-промышленной палаты РК, советником генерального директора, исполнительным директором АО «DALA GROUP».

С 2007 по 2013 год работал заместителем начальника Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан.

В 2013 году возглавил Секретариат Комитета социальной сферы и социального партнерства Национальной палаты предпринимателей«Атамекен», был советником председателя правления.

С июля 2016 года занимал должность заместителя начальника Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан.

15 сентября 2017 года - возглавил национальную компанию Kazakh Tourizm