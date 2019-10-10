Куватов Бауржан Малгаждарович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Карагандинскую высшую школу МВД СССР;

Международную правовую академию ФБР (г. Будапешт, Венгрия).



ОПЫТ РАБОТЫ:

Прошел путь от оперативного работника до руководителя подразделений силовых структур.

В разные годы занимал должности: заместителя начальника Департамента по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (5 Департамент) КНБ РК; заместителя начальника Департамента антитеррора (3 Департамент) КНБ РК; заместителя начальника Департамента экономической безопасности (4 Департамент) КНБ РК; начальника Девятого департамента МВД РК, полковник. Участвовал в расследовании коррупционных и экономических преступлений, имевших значительный общественный резонанс в Республике;

2004-2016 годы - управляющий директор «Казкоммерцбанка». Курировал службы безопасности и информационно-технической защиты банка, а также деятельность служб безопасности филиалов и дочерних организаций банка;

В 2014 году избран членом Правления банка и членом Попечительского совета ОФ «Благотворительный фонд «Кус Жолы»;

С апреля 2016 года - назначен советником председателя совета директоров АО «БТА Банк» Кенеса Ракишева, где продолжит работу с проблемными активами, переданными в БТА.

Указами президента РК награжден медалями: «Жауынгерлік ергілі үшін», «10 лет независимости Казахстана».





