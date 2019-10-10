Куспан Айгуль Сайфоллаевна
Чрезвычайный и Полномочный Посол в Великом Герцогстве Люксембург
ОБРАЗОВАНИЕ:
Окончила Алматинский педагогический институт иностранных языков (1983);
Московский педагогический институт иностранных языков им. М. Тореза (1989);
Университет Ренн-1, Франция (1995); Национальная школа администрации, Франция (1996).
Владеет французским, английским, немецким языками.
Чрезвычайный и Полномочный Посланник ІІ класса.
ОПЫТ РАБОТЫ:
В 1983—1984, 1989−1992 годы — преподаватель Алматинского педагогического института иностранных языков.
В 1996—1999 годы — атташе, третий секретарь Посольства Казахстана во Франции.
В 1999—2002 годы — второй секретарь, первый секретарь, начальник отдела Департамента двустороннего сотрудничества МИД Казахстана.
В 2002—2004 годы — советник Посольства Казахстана в Австрии.
В 2004 — 2006 годы — начальник отдела Департамента Европы и Америки МИД Казахстана.
С 2006 по 2011 годы — советник, советник-посланник Посольства Казахстана в Литве.
В 2011 — 2013 годы — заместитель директора Департамента Европы МИД Казахстана.
В 2014 — 2018 — директор Департамента Европы МИД Казахстана.
С 3 июля 2018 года — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Бельгия.
С 22 октября 2018 года - Чрезвычайный и Полномочный Посол в Великом Герцогстве Люксембург