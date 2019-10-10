Кушербаев Крымбек Елеуович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1978 году окончил Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина, специальность «инженер-строитель»; в 1991 году - аспирантуру Академии общественных наук при ЦК КПСС, политолог. Доктор политических наук (межнациональные отношения). Автор более 50 научных работ и публикаций.



ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1978 по 1986 годы - инженер, начальник группы подготовки производства ПМК-112 «Главриссовхозстрой» г. Кзыл-Орда. Начальник штаба Всесоюзной ударной комсомольской стройки – рисовые инженерные системы Кзыл-Ординской области. Заведующий сектором комсомольских организаций ударных строек ЦК ЛКСМ Казахстана. Ответственный организатор ЦК ЛКСМ Казахстана (г. Алма-Ата). Первый секретарь Кзыл-Ординского горкома ЛКСМ Казахстана. Заместитель заведующего отделом комсомольских организаций ЦК ЛКСМ Казахстана г. Алма-Ата.

С 1987 по 1988 годы – заведующий отделом культуры ЦК ЛКСМ Казахстана.

С 1991 по 1994 годы - референт Референтуры по культуре и межнациональным отношениям Аппарата Президента КазССР. Помощник заместителя Премьер-министра РК.

С 1994 по 1995 годы - глава Калининской районной администрации Алматы. Заместитель руководителя Аппарата – заведующий отделом внутренней политики Аппарата Кабинета министров РК. Заместитель руководителя Аппарата – заведующий отделом территориального развития Аппарата Правительства РК.

В 1996 году - пресс-секретарь, руководитель пресс-службы Президента РК.

В 1997 по 1999 годы - министр образования, культуры и здравоохранения РК. Министр здравоохранения, образования и спорта РК. Министр образования и науки РК.

С 2000 по 2003 годы - аким Западно-Казахстанской области.

С 2003 по 2006 годы - Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в РФ, по совместительству в Финляндии и Армении.

С 2006 по 2011 годы - аким Мангистауской области.

С 2012 по 2013 годы – советник Президента Республики Казахстан. Заместитель премьер-министра РК.

С 2013 по 2019 годы - аким Кызылординской области.

С июня по сентябрь 2019 года - руководитель Администрации Президента.

С сентября 2019 года - Государственный секретарь Республики Казахстан.

Награжден орденами «Парасат» (2003), «Дружбы» (РФ, 2006), «Барыс» II степени (2009), медалями.