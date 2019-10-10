Кушербаев Ерик Аубакирович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1982 году окончил Джамбулский технологический институт легкой и пищевой промышленности по специальности «инженер-механик».

ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал в 1973 году фрезеровщиком завода «Запчасть» в г. Джамбуле;

1982-1986 годы - мастер, старший мастер, старший инженер-механик Чимкентского производственного объединения «Фосфор»;

1986-1989 годы - механик, заместитель начальника цеха, начальник цеха завода «Запчасть» в городе Джамбул;

1989-1991 годы - главный инженер ремонтно-механического завода при Джамбулском производственном объединении «Химпром» г. Джамбула;

1991-1992 годы - директор литейного завода в г. Джамбуле;

1992-1994 годы - главный инженер, вице-президент АО «Химпром»;

1994-1996 годы - главный инженер учреждения Авторемзавод в г. Таразе;

1996-1997 годы - президент завода «Запчасть»;

1997-1999 годы - заместитель акима города Тараза;

1999-2004 годы - заведующий отделом промышленности, торговли и энергетики аппарата акима Жамбылской области;

2005-2007 годы - директор департамента предпринимательства и промышленности акимата Жамбылской области;

2007-2011 годы – руководитель управления энергетики и коммунального хозяйства акимата Жамбылской области;

2011-2012 годы – исполнительный директор учреждения «Жанатас» в г. Таразе;

В 2014 году – директор ГКП на ПХВ «ТаразТрансЭнерго» управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области;

2014-2015 годы – заместитель акима города Тараза;

С сентября 2015 года - руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области.