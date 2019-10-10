Кусаинов Нурлан Жетписович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1997 году окончил Казахскую государственную академию управления, экономист-международник.



ОПЫТ РАБОТЫ:

В 1997 году начал работать экономистом в АО «Жезказганцветмет»;

1997-2001 годы – ведущий, главный специалист, начальник отдела Агентства по стратегическому планированию Республики Казахстан;

2001-2002 годы – начальник управления стратегического планирования ЗАО «Банк развития Казахстана»;

2002-2003 годы – заместитель начальника управления Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан;

2003-2004 годы – заместитель председателя правления АО «Центр маркетингово-аналитических исследований»;

2004-2006 годы – председатель правления АО «Центр маркетингово-аналитических исследований»;

В 2007 году – советник председателя правления АО «ФУР «Казына»;

2007-2010 годы – директор инвестиционной компании «CNRG Capital»;

2010-2011 годы – первый заместитель председателя правления - член правления АО «Банк Развития Казахстана»;

2011-2013 годы - председатель правления АО «Банк Развития Казахстана»;

2014-2015 годы - заместитель Председателя Национального Банка Республики Казахстан;



С 07 декабря 2015 года - распоряжением Главы государства освобожден от должности заместителя председателя Национального банка Республики Казахстан.