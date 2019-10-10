Кусаинов Марат Апсеметович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1988 году окончил Алматинский институт народного хозяйства по специальности «Планирование промышленности», в 1997 году - Национальную Высшую Школу Государственного Управления при Президенте Республики Казахстан по специальности «Государственное управление».



ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1988 по 1996 годы - Инструктор, старший экономист, экономист, специалист, главный специалист, начальник управления экономики, заведующий отделом экономики Кызылординского горисполкома, городской администрации.

В 1997 году - Консультант Агентства по контролю за стратегическими ресурсами Республики Казахстан.

С 1997 по 2000 годы - Консультант Канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан.

С 2000 по 2002 годы - Заместитель директора департамента стратегического планирования и контроля, директор департамента социально-экономического анализа Агентства по стратегическому планированию Республики Казахстан. Заместитель директора департамента государственного бюджета Министерства финансов Республики Казахстан. Директор департамента стратегического планирования и инвестиционной политики, директор департамента региональной политики и межбюджетных отношений

С 2006 по 2010 годы - Вице-министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.

С 2010 по 2014 годы - Вице-министр экономического развития и торговли Республики Казахстан.

С 2014 по 2017 годы - Первый заместитель Министра национальной экономики Республики Казахстан.

С 2017 по 2019 годы - Член Коллегии Евразийской экономической комиссии от Республики Казахстан.

С мая 2019 года – Заместитель председателя правления Евразийского банка развития.

Награжден орденом «Кұрмет», медалью «Ерен енбегi үшiн», юбилейной медалью «10 лет Конституции Республики Казахстан», Благодарственным письмом Премьер-Министра РК.

