Кусаинов Абельгази Калиакпарович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1981 году окончил Карагандинский политехнический институт по специальности инженер-механик;

В 1992 году Российскую академию управления по специальности политолог.







ОПЫТ РАБОТЫ:

1971-1974 годы - подземный проходчик на руднике Шерегеш Кемеровской области. Горнорабочий, горный мастер на шахтах Карагандинского бассейна;



1975-1980 годы - мастер, старший мастер горного профтехучилища города Караганды;

1980-1991 годы - инструктор, заведующий отделом райкома партии, первый заместитель председателя исполкома Кировского районного Совета народных депутатов, первый секретарь Кировского райкома партии города Караганды, второй секретарь Карагандинского обкома Компартии Казахстана;

1991-1995 годы - председатель Государственного комитета по ценовой и антимонопольной политике по Карагандинской области;

1999-2001 годы - вице-министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан. Председатель совета директоров ЗАО «Казморфлот»;

2001-2002 годы - председатель Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан. Вице-министр экономики и торговли Республики Казахстан;

2002-2003 годы - вице-министр индустрии и торговли Республики Казахстан. Член совета директоров ЗАО «НК «Казахстан Темир Жолы»;

2003-2005 годы - председатель Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации, Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан. Член совета директоров АО «Казцинк»;

2005-2007 годы - первый вице-министр, вице-министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан;

2007-2009 годы - ответственный секретарь Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан;

2009-2011 годы - министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан;

2012-2013 годы - аким Карагандинской области;

С 2013 года - председатель Федерации профсоюзов Республики Казахстан;

В июне 2015 года переизбран на пост председателя федерации профсоюзов Казахстана.

22 ноября 2017 года - освобожден от должности председателя профсоюзов Казахстана





