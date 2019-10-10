Курманова Айнагуль Амангельдиновна

ОБРАЗОВАНИЕ:

Имеет два высших образования - экономическое и юридическое.



ОПЫТ РАБОТЫ:

1989-1990 годы - старший бухгалтер-ревизор отделения сбербанка 6007 Железинского района Павлодарской области;

1990-1992 годы - бухгалтер второй категории Железинского Сбербанка № 600;

1992-1993 годы - старший бухгалтер сбербанка № 7218 города Павлодара;

1993-1994 годы - ревизор сбербанка № 7218 города Павлодара;

1994-1996 годы - контролер-ревизор отдела ревизий финансово-кредитных органов и валютного контроля управления государственного финансового контроля города Павлодара;

1996-1998 годы - старший контролер-ревизор отдела валютного контроля управления комитета финансового контроля города Павлодара;

1998-2000 годы - главный казначей отдела контроля за внешними займами ОУ Казначейства города Павлодара;

2000-2007 годы - начальник Железинского районного отдела Казначейства города Павлодар;

2007-2009 годы - начальник ГУ «Отдел финансов акимата города Экибастуза»;

2009-2012 годы - руководитель аппарата акима города Экибастуза;

2012-2013 годы - заместитель акима города Экибастуза по экономическим вопросам;

2013-2016 годы - решением Павлодарского областного маслихата (XIX (внеочередная) сессия, V созыв) от 28 июня 2013 года № 168/19 была назначена членом ревизионной комиссии по Павлодарской области.



С августа 2016 года - председатель ревизионной комиссии по Павлодарской области.

Фото с pavlodarnews.kz