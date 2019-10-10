Курманов Жанат Бостанович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1985 году окончил Казахский государственный университет им. С. М. Кирова. В 1996 году - Московский институт экономики, менеджмента и права, экономист. Является кандидатом физико-математических наук, тема диссертации «Упругое рассеяние и процессы перезарядки ионов на легких ядрах при низких энергиях».



ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1985 по 1992 год – инженер, младший научный сотрудник института ядерной физики академии наук Казахстана.

С 1992 по 1996 год – младший научный сотрудник объединенного института ядерных исследований РАН.

С 1996 по 1999 год – начальник финансового управления, вице-президент, управляющий проектами АОЗТ «KBS», начальник финансового управления ОАО «Страховая компания KBS Garant», управляющий проектами ЗАО «KBS», консультант проекта TACIS.

С 1999 по 2002 год – начальник управления регулирования и лицензирования, заместитель директора, директор департамента страхового надзора, заместитель директора департамента банковского и страхового надзора Национального Банка Республики Казахстан.

С 2002 по 2006 год – генеральный директор акционерного общества «ГНПФ».

С сентября 2005 год - член совета директоров акционерного общества «Казахстанский актуарный центр».

С 2006 по 2007 год – заместитель генерального директора АО «НПФ «ГНПФ».

С 2008 по 2009 год - член совета директоров акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана»; член совета директоров акционерного общества Halyk Finance; член совета директоров акционерного общества «Халык Life».

С 2012 по 2016 год – председатель Биржевого совета акционерного общества «Казахстанская фондовая биржа»; члена совета директоров - независимый директор Казахстанской фондовой биржи (KASE), независимый директор АО «Жилстройсбербанк Казахстана».

С 2016 по 2017 год - председатель совета директоров Казахстанской фондовой биржи - KASE.

С 2017 по 2019 год - заместитель председателя Национального Банка РК.С апреля 2019 года - председатель правления АО «ЕНПФ».