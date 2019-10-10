Курманов Алмас Мухаметкаримович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1991 году окончил Ленинградский государственный универститет, по специальности – математика;

В 1997 году - Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова, по специальности – экономист;

В 1995 году окончил аспирантуру Всесоюзного заочного финасово-экономического института г.Москвы.

Кандидат экономических наук.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1996-1998 годы – заместитель директора, начальник оперуправления ОУ Национального Банка, «Республиканский бюджетный банк» по Карагандинской области;

1998-2000 годы – работал в системе Министерства финансов Республики Казахстан, возглавлял Акмолинское облуправление Казначейства;

2000-2007 годы – генеральный директор РГКП «Государственный центр по выплате пенсий Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;

2007-2008 годы – вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;

2008-2014 годы – президент АО «Государственный фонд социального страхования»;

С июня 2014 года по настоящее время председатель Комитета оплаты медицинских услуг Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан.

В 2012 году был награжден медалью Республики Казахстан «Ерен еңбегі үшін».