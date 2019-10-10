Курмангалиева Жанна Дулатовна

ОБРАЗОВАНИЕ:

1993 год - Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова - Экономист;

2004 год - Прошла специализацию в Японии по программе «Современные информационные технологии и масс-медиа».





ОПЫТ РАБОТЫ:

1993-1998 годы - работала в аппарате акима Восточно-Казахстанской области;



1998-2000 годы - Начальник Управления информации и общественного согласия по Восточно-Казахстанской области;



2000-2002 годы - Начальник отдела электронных СМИ Министерства культуры и информации Республики Казахстан;



2002-2004 годы - Директор департамента СМИ Министерства культуры и информации Республики Казахстан;



2004-2005 годы - Заведующая сектором, главный инспектор пресс-службы Президента Республики Казахстан;



2005-2008 годы - Заместитель руководителя пресс-службы Президента Республики Казахстан;



С марта 2008 по 27 мая 2008 года - Заместитель пресс-секретаря Президента Республики Казахстан;



2008 - 2010 годы - Ответственный секретарь Министерства культуры и информации Республики Казахстан;

С марта 2010 по 20 января 2012 года - Ответственный секретарь Министерства культуры Республики Казахстан (в связи с преобразованием Министерства);

С 26 января 2012 по апрель 2014 года - Ответственный секретарь Министерства культуры и информации Республики Казахстан;

Апрель 2014 года - назначена Заведующей информационно-аналитическим отделом аппарата мажилиса Парламента РК.

Прочие должности:

Руководитель веб-группы официального сайта Главы государства www.akorda.kz;

С июня 2008 года - Член совета директоров АО «Агентство «Хабар», председатель совета директоров АО «РТРК «Казахстан»;

2008 - 2010 годы - Председатель совета директоров АО «Национальный информационный холдинг «Арна Медиа»;

Член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан.

Почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» («Заслуженный деятель Казахстана»).

