Курмангалиева Жанна Дулатовна
Заведующая информационно-аналитическим отделом аппарата мажилиса Парламента РК
ОБРАЗОВАНИЕ:
1993 год - Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова - Экономист;2004 год - Прошла специализацию в Японии по программе «Современные информационные технологии и масс-медиа».
ОПЫТ РАБОТЫ:
1993-1998 годы - работала в аппарате акима Восточно-Казахстанской области;
1998-2000 годы - Начальник Управления информации и общественного согласия по
Восточно-Казахстанской области;
2000-2002 годы - Начальник отдела электронных СМИ Министерства культуры и информации
Республики Казахстан;
2002-2004 годы - Директор департамента СМИ Министерства культуры и информации Республики
Казахстан;
2004-2005 годы - Заведующая сектором, главный инспектор пресс-службы Президента
Республики Казахстан;
2005-2008 годы - Заместитель руководителя пресс-службы Президента Республики Казахстан;
С марта 2008 по 27 мая 2008 года - Заместитель
пресс-секретаря Президента Республики Казахстан;
2008 - 2010 годы - Ответственный секретарь Министерства культуры и информации Республики Казахстан;
С марта 2010 по 20 января 2012 года - Ответственный секретарь Министерства культуры Республики Казахстан (в связи с преобразованием Министерства);С 26 января 2012 по апрель 2014 года - Ответственный секретарь Министерства культуры и информации Республики Казахстан;
Апрель 2014 года - назначена Заведующей информационно-аналитическим отделом аппарата мажилиса Парламента РК.
Прочие должности:
Руководитель веб-группы официального сайта Главы государства www.akorda.kz;
С июня 2008 года - Член совета директоров АО «Агентство «Хабар», председатель совета директоров АО «РТРК «Казахстан»;
2008 - 2010 годы - Председатель совета директоров АО «Национальный информационный холдинг «Арна Медиа»;
Член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан.
Почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» («Заслуженный деятель
Казахстана»).