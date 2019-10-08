Курмангалиева Аида Даденовна

Родилась 30 декабря 1970 года в Кызылординской области.

Образование:

В 1993 году окончила Казахскую государственную академию управления по специальности «Экономическое и социальное планирование». Кандидат экономических наук.

Проходила обучение в Университете Дьюка, США и школе государственной политики им. Ли Куан Ю, Сингапур.

Трудовая деятельность:

С 1993 по 1997 годы - экономист Министерства финансов РК.

В 1997 – 2002 годы занимала должности начальника управления, заместителя директора департамента Министерства финансов РК.

В 2002 – 2009 годы – директор департаментов планирования расходов социальной сферы и развития социальной сферы Министерства экономики и бюджетного планирования РК.

С 2009 – 2013 годы - вице-министр здравоохранения РК.

С февраля 2013 года по август 2014 года - ответственный секретарь Министерства труда и социальной защиты населения РК.

С августа 2014 года по январь 2017 года - ответственный секретарь Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан.

С февраля 2017 года назначена ответственным секретарем Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

Награды:

Награждена Почетной грамотой РК, медалями «Қазақстан тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан Парламентіне 10 жыл» «Астананың 10 жылдығы», благодарственным письмом Премьер-Министра РК, орденом «Құрмет».