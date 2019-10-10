Курмангалиева Аида Даденовна

ОБРАЗОВАНИЕ:

Образование высшее "Казахской государственной академии управления" специальность «экономическое и социальное планирование».

ОПЫТ РАБОТЫ:

Работала в Министерстве финансов РК: в1993-1997гг. – экономист, 1997-2002гг. – начальник управления, заместитель директора департаментов.

В 2002-2009гг. – директор департамента планирования расходов социальной сферы, директор департамента развития социальной сферы Министерства экономического и социального развития РК.

С декабря 2009г. – вице-министр здравоохранения РК.

С 4 февраля 2013г. ответственный секретарь Министерства труда и социальной защиты населения РК.

С августа 2014 года - ответственный секретарь Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан.



С 15 февраля 2017 года - Ответственный секретарь Министерства труда и Социальной защиты РК