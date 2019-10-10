Курмангалиева Аида Даденовна
Ответственный секретарь Министерства труда и Социальной защиты РК
ОБРАЗОВАНИЕ:
Образование высшее "Казахской государственной академии управления" специальность «экономическое и социальное планирование».
ОПЫТ РАБОТЫ:
Работала в Министерстве финансов
РК: в1993-1997гг. – экономист, 1997-2002гг. – начальник управления, заместитель
директора департаментов.
В 2002-2009гг. – директор департамента планирования расходов социальной сферы, директор департамента развития социальной сферы Министерства экономического и социального развития РК.
С декабря 2009г. – вице-министр здравоохранения РК.
С 4 февраля 2013г. ответственный секретарь Министерства труда и социальной защиты населения РК.
С августа 2014 года - ответственный секретарь Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан.
С 15 февраля 2017 года - Ответственный секретарь Министерства труда и Социальной защиты РК