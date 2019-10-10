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Курмангалиева Аида Даденовна

Курмангалиева Аида Даденовна

Ответственный секретарь Министерства труда и Социальной защиты РК

ОБРАЗОВАНИЕ:

Образование высшее "Казахской государственной академии управления" специальность «экономическое и социальное планирование».

  



ОПЫТ РАБОТЫ:

Работала в Министерстве финансов РК: в1993-1997гг. – экономист, 1997-2002гг. – начальник управления, заместитель директора департаментов.
В 2002-2009гг. – директор департамента планирования расходов социальной сферы, директор департамента развития социальной сферы Министерства экономического и социального развития РК.
С декабря 2009г. – вице-министр здравоохранения РК.
С 4 февраля 2013г. ответственный секретарь Министерства труда и социальной защиты населения РК.
С августа 2014 года - ответственный секретарь Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан.





С 15 февраля 2017 года - Ответственный секретарь Министерства труда и Социальной защиты РК









Курмангалиева Аида Даденовна
Курмангалиева Аида Даденовна
Ответственный секретарь Министерства труда и Социальной защиты РК
Персональная справка