Курмангалиев Асет Кабиевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1990 году окончил Карагандинский государственный университет, юрист.



ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал в 1983 году. В разные годы работал в структуре государственных органов и коммерческих предприятиях.

В 1998 году — назначен офицером службы правового обеспечения Департамента документирования Министерства обороны РК.

С 1998 по 2005 годы работал в Аппарате министра обороны РК.

С 2005 по 2008 годы — начальник юридического департамента Министерства обороны РК.

С 2008 по 2009 годы — работал в ОО «НДП«Нур Отан»: директором юридического департамента центрального аппарата, руководителем аппарата фракции«Нур Отан» в Мажилисе Парламента РК.

В 2009 году — руководитель аппарата, секретарь коллегии Министерства обороны РК.

С 2010 по 2011 годы — занимал должность заместителя министра обороны РК.

С 2011 по 2017 годы — работал врио генерального директора, генеральным директором в РГП«Казспецэкспорт», руководителем Управления сельского хозяйства города Астана.

С 2017 по 2018 годы — занимал должность вице-министра оборонной и аэрокосмической промышленности РК.

С 3 мая 2018 года - назначен на должность председателя правления АО «НК «Казахстан Инжиниринг»