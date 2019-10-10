Куркчи Наталья Викторовна

ОБРАЗОВАНИЕ:

Экономическое и банковское образование в РЭА им. Плеханова в России, степень MA в области банковского дела в MiddlesexUniversityofLondon в Великобритании, а также степень в области банковского дела в Академии Народного Хозяйства при Правительстве РФ.

ОПЫТ РАБОТЫ:

В 2003 году пришла в компанию Antal Russia. В 2006 году стала партнером компании и возглавила департамент банковского и финансового рекрутмента. В 2010 году открыла представительство компании в Казахстане и заняла должность Управляющего Директора компании AntalKazakhstan.

Наталья Куркчи является послом международного сообщества InterNations в Алматы, заместителем главы HR комитета Европейской деловой ассоциации в Казахстане (EUROBAK) и членом совета директоров Канадской деловой ассоциации в Казахстане (CERBA).

Наталья регулярно выступает в качестве эксперта в ведущих деловых СМИ Казахстана.