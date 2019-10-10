Куренбеков Амантай Жанкеевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1979 году окончил Казахский политехнический институт имени В.И. Ленина, инженер-строитель;

В 1984 году - высшие курсы Комитета государственной безопасности СССР в г. Минске.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1982-1983 годы - инженер управления госстройинспекции Госстроя КазССР;

1983-1984 годы - слушатель ВК Комитета государственной безопасности;

1984-1990 годы - служил в органах государственной безопасности;

1990-1992 годы - работал в отделении охраны Комитета государственной безопасности Республики Казахстан;

1992-2001 годы - на руководящей работе в Службе охраны Президента Республики Казахстан;

2001-2009 годы - заместитель начальника Службы охраны Президента Республики Казахстан;

2009-2014 годы - вице-министр Внутренний дел Республики Казахстан;



С июля 2014 года - Начальник Службы Государственной охраны Республики Казахстан;

4 мая 2015 года - Указом Президента назначен начальником Службы государственной охраны Республики Казахстан.