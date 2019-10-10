Куренбеков Амантай Жанкеевич
Начальник Службы Государственной охраны Республики Казахстан
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1979 году окончил Казахский политехнический институт имени В.И. Ленина, инженер-строитель;
В 1984 году - высшие курсы Комитета государственной безопасности СССР в г. Минске.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1982-1983 годы - инженер управления госстройинспекции Госстроя КазССР;
1983-1984 годы - слушатель ВК Комитета государственной безопасности;
1984-1990 годы - служил в органах государственной безопасности;
1990-1992 годы - работал в отделении охраны Комитета государственной безопасности Республики Казахстан;
1992-2001 годы - на руководящей работе в Службе охраны Президента Республики Казахстан;
2001-2009 годы - заместитель начальника Службы охраны Президента Республики Казахстан;
2009-2014 годы - вице-министр Внутренний дел Республики Казахстан;
С июля 2014 года - Начальник Службы Государственной охраны Республики Казахстан;
4 мая 2015 года - Указом Президента назначен начальником Службы государственной охраны Республики Казахстан.