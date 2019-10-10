Кунанбаев Ерден Аширбекович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1993 году окончил Карагандинский политехнический институт, экономика и управление в машиностроении;

В 1998 году - Национальную Высшую Школу Государственного Управления при Президенте Республики Казахстан, государственное управление.



ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал специалистом отдела кредитования, старшим специалистом, начальником планово-экономического отдела Московского отделения Туранбанка;

В 1997 году работал ведущим специалистом, главным специалистом, начальником отдела оценки кредитных рисков филиалов Управления кредитования ОАО «Банк ТуранАлем»;

1998-1999 годы - специалист–эксперт главного управления экономического сотрудничества Интеграционного Комитета Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан;

2000-2001 годы - начальник финансового управления, и.о. заместителя генерального директора ЗАО «Кедентранссервис»;

2001-2003 годы - вице-президент ТОО «Даулет»;

В 2003 году – начальник Управления кредитования филиальной сети АО «Народный Банк Казахстана»;

2003-2006 годы - директор департамента кредитования проектов, управляющий директор АО «Банк развития Казахстана»;

2006-2007 годы - заместитель председателя правления АО «БРК-Лизинг»;

2007-2010 годы - заместитель генерального директора ТОО «МеталлСтройИнвест и К»;

2010-2011 годы - советник председателя правления АО «Банк Развития Казахстана»;

2011-2012 годы работал в должности управляющего директора АО «Банк Развития Казахстана» и председателя совета директоров АО «БРК-Лизинг»;

2012-2014 годы - председатель правления акционерного общества «БРК-Лизинг»;

2014-2015 годы - советник председателя правления АО «Ordabasy Group»;



2015-2016 годы - советник генерального директора АО «Резервный Центр Национального Банка Казахстана «Q-BRQ»;

С 15 апреля 2016 года - управляющий директор - член правления холдинга АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде».

Фото с сайта zerde.gov.kz