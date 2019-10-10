Кумпекеев Ануар Каиргельдыевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2005 году окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова по квалификации бакалавр экономики;

В 2007 году получил степень магистра экономической политики в Бредфорском университете (Великобритания);

В 2016 году - Кокшетауский государственный университет им. Ш.Уалиханова

Является выпускником международной стипендии Президента Республики Казахстан «Болашак».

ОПЫТ РАБОТЫ:

В 2005-2006 годы - ведущий специалист, главный специалист Департамента экономики и финансов Министерства здравоохранения РК, г.Астана.

В 2006-2007 годы – студент Бредфордского университета, Великобритания.

В 2007-2008 годы - директор Департамента маркетинга и коммерциализации, директор Департамента стратегического развития РГП «Национальный центр биотехнологий РК», г.Астана.

В 2008-2009 годы – руководящие должности в коммерческих структурах, г.Астана.

С 2009 по 2012 годы – директор Департамента научно-технической политики и нормирования, управляющий директор – член Правления АО «Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ», г.Астана.

С 2012 по 2015 годы – заместитель акима г.Степногорска Акмолинской области, (строительство, архитектура, энергетика, ЖКХ, транспорт, автомобильные дороги, земельные отношения).

С 2015 по 2018 годы – аким г.Степногорска Акмолинской области

С 22 августа 2018 года по июль 2019 года – аким г. Павлодар.

Награжден юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының Конституциясына 20 жыл», «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл».