Кульжанов Максут Каримович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1972 году окончил Карагандинский медицинский институт, по специальности врач-лечебник.

Доктор медицинских наук, тема диссертации: «Обоснование проблем реформирования здравоохранения в переходный период», (1993); профессор (2004); профессор Virginia Commonwealth University (США, 2004).





ОПЫТ РАБОТЫ:

1972-1973 годы - врач республиканской клинической больницы;

1973-1975 годы - младший научный сотрудник КазНИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных болезней;

1975-1978 годы - аспирант КазНИИ краевой патологии;

1978-1987 годы - научный сотрудник КазНИИ кардиологии, младший, старший, ведущий научный сотрудник КазНИИ гигиены и профзаболеваний;

1987-1990 годы - заместитель генерального директора Республиканского центра охраны здоровья;

1990-1992 годы - заведующий лабораторией КазНИИ гигиены и профзаболеваний;

1992-1997 годы - заместитель министра здравоохранения Республики Казахстан;

С 1997 года - ректор Казахстанской высшей школы общественного здравоохранения;

С 2012 года - президент Национальной палаты здравоохранения Республики Казахстан. Заместитель генерального директора Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр развития здравоохранения» Министерства здравоохранения Республики Казахстан (с 2012);

С мая 2015 года - член исполкома ВОЗ.