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Кульжанов Максут Каримович

Кульжанов Максут Каримович

Заместитель генерального директора РГП «Республиканский центр развития здравоохранения» Министерства здравоохранения РК, член исполкома ВОЗ

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1972 году окончил Карагандинский медицинский институт, по специальности врач-лечебник.
Доктор медицинских наук, тема диссертации: «Обоснование проблем реформирования здравоохранения в переходный период», (1993); профессор (2004); профессор Virginia Commonwealth University (США, 2004).




ОПЫТ РАБОТЫ:

1972-1973 годы - врач республиканской клинической больницы;
1973-1975 годы - младший научный сотрудник КазНИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных болезней;
1975-1978 годы - аспирант КазНИИ краевой патологии;
1978-1987 годы - научный сотрудник КазНИИ кардиологии, младший, старший, ведущий научный сотрудник КазНИИ гигиены и профзаболеваний;
1987-1990 годы - заместитель генерального директора Республиканского центра охраны здоровья;
1990-1992 годы - заведующий лабораторией КазНИИ гигиены и профзаболеваний;
1992-1997 годы - заместитель министра здравоохранения Республики Казахстан;
С 1997 года - ректор Казахстанской высшей школы общественного здравоохранения;
С 2012 года - президент Национальной палаты здравоохранения Республики Казахстан. Заместитель генерального директора Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр развития здравоохранения» Министерства здравоохранения Республики Казахстан (с 2012);
С мая 2015 года - член исполкома ВОЗ.










Кульжанов Максут Каримович
Кульжанов Максут Каримович
Заместитель генерального директора РГП «Республиканский центр развития здравоохранения» Министерства здравоохранения РК, член исполкома ВОЗ
Персональная справка