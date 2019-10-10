Кульсеитов Айдын Женисович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1997 году окончил Восточно-Казахстанский государственный технический университет по специальности«инженер-экономист». В 2004 году — Академию государственной службы при Президенте Республики Казахстан по специальности«менеджер государственной службы». Прошел дополнительное обучение в Японии(Развитие легкой промышленности, 09.-11.2004 года), Корее(Стратегия экономического развития, 06.2009) и Сингапуре(Стремительное и устойчивое промышленное развитие: опыт Сингапура, 09.-10.2008) и др. Кандидат технических наук, тема диссертации: «Управление надежностью гидропривода одноковшовых экскаваторов на основе оптимизации текущего ремонта»(2001).



ОПЫТ РАБОТЫ:

1996−1997 годы — агент по рекламе, менеджер ТОО«Жанна»;

1997−2000 годы — главный менеджер, заместитель директора ТОО«Олжа»; Генеральный директор ТОО«Латифа»;

2000−2003 годы — главный специалист, начальник отдела индустрии, экологии и связи г. Усть-Каменогорска;

2003−2004 годы — слушатель Академии государственной службы;

2004−2008 годы — начальник отдела, начальник управления, директор департамента индустриальной политики, директор департамента стратегического планирования и сводного анализа Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан; директор департамента стратегического планирования и межотраслевой координации Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан;

2008−2009 годы — заместитель заведующего отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан;

2009−2012 годы — председатель правления АО «Национальный инновационный фонд»;

2012−2014 годы — председатель Правления АО «Национальное агентство по технологическому развитию(НАТР)»;

2014−2017 годы — председатель Правления АО «Казахстанский институт развития индустрии»;

14 июля 2017 года - Заведующий Центром стратегических разработок и анализа Администрации президента Республики Казахстан

Прочие должности: Член совета директоров АО «Фонд развития малого предпринимательства»(09.2006−08.2006).