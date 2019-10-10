Кулибаев Тимур Аскарович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1988 году окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности «Планирование народного хозяйства», квалификация – «Экономист».

Кандидат экономических наук. В 1999 году защитил кандидатскую диссертацию по теме: «Совершенствование организационно-экономического механизма управления предприятием в условиях рынка (на примере нефтедобывающей промышленности)».

Имеет ряд научных публикаций и изобретений.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1988-1990 годы – экономист, младший научный сотрудник Научно-исследовательского экономического института планирования и нормативов (НИЭИПиН) при Госплане КазССР;

1990-1992 годы – директор Научно-консультационного центра Фонда культурного, социального и научно-технического развития Казахстана;

1992–1995 годы - руководитель концерна «Алтын-Алма»;

1995-1997 годы - председатель наблюдательного совета, член кредитного комитета Алматинского торгово-финансового банка;

1997 год - руководитель Дирекции оценки проектов и ведения переговоров Госкомитета Республики Казахстан по инвестициям (на правах заместителя председателя);

1997-1999 годы – вице-президент по экономике и финансам ЗАО «Национальная нефтегазовая компания «Казахойл»;

1999-2001 годы - президент ЗАО «Национальная компания по транспортировке нефти «КазТрансОйл»;

2001-2002 годы – генеральный директор ЗАО «Национальная компания «Транспорт нефти и газа», созданного на базе компаний «КазТрансОйл» и «КазТрансГаз»;

2002-2005 годы – первый вице-президент АО «Национальная компания «КазМунайГаз», образованного путем слияния национальных компаний «Казахойл» и «Транспорт Нефти и Газа»;

2005-2013 годы - внештатный советник Президента Республики Казахстан;

2006-2007 годы - заместитель председателя правления АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук»;

2008-2011 годы - заместитель председателя правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»;

2011 год - председатель Правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», член Совета директоров;

2011-2014 годы - председатель Президиума Национальной экономической палаты Казахстана «Союз «Атамекен»;

С ноября 2005 г.- по настоящее время, председатель Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса «KAZENERGY»;

С сентября 2013 года по настоящее время - председатель Президиума Национальной Палаты Предпринимателей РК «Атамекен»;

Спортивные организации:

С 2004 года - по настоящее время, почетный член Совета Федерации Республиканского Общественного объединения «Национальная федерация гольфа РК»;

С 2009 года - по настоящее время,президент Казахстанской федерации бокса;

2010-2015 годы - член исполнительного комитета Национального олимпийского комитета РК;

С 2012 года - по настоящее время,вице-президент, член исполнительного комитета Международной ассоциации бокса (AIBA);

C 2012 года – по настоящее время,председатель казахстанской Конфедерации спортивных единоборств и силовых видов спорта;

C 2014 года – по настоящее время, член Ассоциации Национальных Олимпийских Комитетов;

С 2015 года – по настоящее время, президент Национального Олимпийского Комитета РК, председатель исполнительного комитета НОК РК;

С апреля 2016 года – по настоящее время, вице-президент Олимпийского Совета Азии.

Международные и иностранные организации:

С 2008 года – по настоящее время, председатель казахстанского национального комитета мирового нефтяного совета (World Petroleum Council);

2010-2014 годы - сопредседатель казахстанско-германского делового совета по стратегическому сотрудничеству;

С 2011 года по настоящее время - член Совета директоров ПАО «Газпром».

Советы директоров компаний Казахстана:

2006-2007 годы, 2008-2011 годы - председатель Совета директоров АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (KEGOC),

2006-2007 годы, 2009-2012 годы - председатель Совета директоров АО «Национальная компания «КазМунайГаз»;

2008-2012 годы – председатель Совета директоров АО «Национальная атомная компания «Казатомпром»;

2009-2011 годы - председатель Совета директоров АО «Самрук-Энерго»;

2009-2011 годы - председатель Совета директоров АО «Национальная компания «Қазақстан Темір Жолы»,

2011 год - член Совета директоров АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына».

С декабря 2018 года - член Исполнительного комитета АНОК на период 2018 - 2022 гг

Награды Республики Казахстан:

Орден «Құрмет» (2001 г.);

Орден «Барыс» третьей степени (2009 г.);

Орден «Барыс» первой степени (2014 г.);

Юбилейная медаль «Қазақстан конституциясына 10 жыл» (2005 г.);

Юбилейная медаль «10-летие Астаны» (2008 г.);

Юбилейная медаль «20-летие Независимости РК» (2011 г.).

Награды Российской Федерации:

Российский Орден «Дружба» (2007 г.);

Орден Совета муфтиев России «Аль-Фахр» (2010 и 2016 гг.);

Орден Русской Православной Церкви Святого благоверного князя Даниила Московского 2-й степени (2010 г.);

Медаль «Почетный железнодорожник» (2011 г.).

Дополнительная информация:

Владеет казахским, русским и английским языками.

Хобби – гольф, горные лыжи, футбол.

Женат (супруга Кулибаева Динара Нурсултановна 1967 г.р.), воспитывают троих детей (сын 1990 г.р., две дочери 2004 г.р. и 2010 г.р.)















