Кулибаев Тимур Аскарович
Председатель Президиума Национальной Палаты Предпринимателей РК «Атамекен»
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1988 году окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности «Планирование народного хозяйства», квалификация – «Экономист».
Кандидат экономических наук. В 1999 году защитил кандидатскую диссертацию по теме: «Совершенствование организационно-экономического механизма управления предприятием в условиях рынка (на примере нефтедобывающей промышленности)».
Имеет ряд научных публикаций и изобретений.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1988-1990 годы – экономист, младший научный сотрудник Научно-исследовательского экономического института планирования и нормативов (НИЭИПиН) при Госплане КазССР;
1990-1992 годы – директор Научно-консультационного центра Фонда культурного, социального и научно-технического развития Казахстана;
1992–1995 годы - руководитель концерна «Алтын-Алма»;
1995-1997 годы - председатель наблюдательного совета, член кредитного комитета Алматинского торгово-финансового банка;
1997 год - руководитель Дирекции оценки проектов и ведения переговоров Госкомитета Республики Казахстан по инвестициям (на правах заместителя председателя);
1997-1999 годы – вице-президент по экономике и финансам ЗАО «Национальная нефтегазовая компания «Казахойл»;
1999-2001 годы - президент ЗАО «Национальная компания по транспортировке нефти «КазТрансОйл»;
2001-2002 годы – генеральный директор ЗАО «Национальная компания «Транспорт нефти и газа», созданного на базе компаний «КазТрансОйл» и «КазТрансГаз»;
2002-2005 годы – первый вице-президент АО «Национальная компания «КазМунайГаз», образованного путем слияния национальных компаний «Казахойл» и «Транспорт Нефти и Газа»;
2005-2013 годы - внештатный советник Президента Республики Казахстан;
2006-2007 годы - заместитель председателя правления АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук»;
2008-2011 годы - заместитель председателя правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»;
2011 год - председатель Правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», член Совета директоров;
2011-2014 годы - председатель Президиума Национальной экономической палаты Казахстана «Союз «Атамекен»;
С ноября 2005 г.- по настоящее время, председатель Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса «KAZENERGY»;
С сентября 2013 года по настоящее время - председатель Президиума Национальной Палаты Предпринимателей РК «Атамекен»;
Спортивные организации:
С 2004 года - по настоящее время, почетный член Совета Федерации Республиканского Общественного объединения «Национальная федерация гольфа РК»;
С 2009 года - по настоящее время,президент Казахстанской федерации бокса;
2010-2015 годы - член исполнительного комитета Национального олимпийского комитета РК;
С 2012 года - по настоящее время,вице-президент, член исполнительного комитета Международной ассоциации бокса (AIBA);
C 2012 года – по настоящее время,председатель казахстанской Конфедерации спортивных единоборств и силовых видов спорта;
C 2014 года – по настоящее время, член Ассоциации Национальных Олимпийских Комитетов;
С 2015 года – по настоящее время, президент Национального Олимпийского Комитета РК, председатель исполнительного комитета НОК РК;
С апреля 2016 года – по настоящее время, вице-президент Олимпийского Совета Азии.
Международные и иностранные организации:
С 2008 года – по настоящее время, председатель казахстанского национального комитета мирового нефтяного совета (World Petroleum Council);
2010-2014 годы - сопредседатель казахстанско-германского делового совета по стратегическому сотрудничеству;
С 2011 года по настоящее время - член Совета директоров ПАО «Газпром».
Советы директоров компаний Казахстана:
2006-2007 годы, 2008-2011 годы - председатель Совета директоров АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (KEGOC),
2006-2007 годы, 2009-2012 годы - председатель Совета директоров АО «Национальная компания «КазМунайГаз»;
2008-2012 годы – председатель Совета директоров АО «Национальная атомная компания «Казатомпром»;
2009-2011 годы - председатель Совета директоров АО «Самрук-Энерго»;
2009-2011 годы - председатель Совета директоров АО «Национальная компания «Қазақстан Темір Жолы»,
2011 год - член Совета директоров АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына».
С декабря 2018 года - член Исполнительного комитета АНОК на период 2018 - 2022 гг
Награды Республики Казахстан:
Орден «Құрмет» (2001 г.);
Орден «Барыс» третьей степени (2009 г.);
Орден «Барыс» первой степени (2014 г.);
Юбилейная медаль «Қазақстан конституциясына 10 жыл» (2005 г.);
Юбилейная медаль «10-летие Астаны» (2008 г.);
Юбилейная медаль «20-летие Независимости РК» (2011 г.).
Награды Российской Федерации:
Российский Орден «Дружба» (2007 г.);
Орден Совета муфтиев России «Аль-Фахр» (2010 и 2016 гг.);
Орден Русской Православной Церкви Святого благоверного князя Даниила Московского 2-й степени (2010 г.);
Медаль «Почетный железнодорожник» (2011 г.).
Дополнительная информация:
Владеет казахским, русским и английским языками.
Хобби – гольф, горные лыжи, футбол.
Женат (супруга Кулибаева Динара Нурсултановна 1967 г.р.), воспитывают троих детей (сын 1990 г.р., две дочери 2004 г.р. и 2010 г.р.)