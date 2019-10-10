Кульгинов Алтай Сейдирович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Международный Казахско-Турецкий университет имени Х.А. Яссави;

Академию Государственного управления при президенте Республики Казахстан;

Магистратуру Британского университета Абердин по Президентской Международной образовательной программе «Болашак».

ОПЫТ РАБОТЫ:

В 2001 году - главный специалист, исполняющий обязанности отдела кадровой работы Ц(Д)ПСиИ при генеральной прокуратуре;

С 2002 по 2003 годы - прокурор управления формирования правовой статистики Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры;

С 2003 по 2007 годы - заместитель начальника Управления Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по городу Астане;

С 2007 по 2008 годы - начальник управления анализа и разработки подзаконных актов Министерства юстиции Республики Казахстан;

С 2008 по 2010 годы - заместитель генерального директора по правовым вопросам ТОО «Алаш Медиа Групп»;

С 2010 по 2012 годы - государственный инспектор Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан;

С 2012 по 2013 годы - заместитель акима Западно-Казахстанской области;

С 2013 по 2016 годы - аким города Уральска;

С 2016 по 2019 годы - аким Западно-Казахстанской области.

С июня 2019 года - аким города Нур-Сутана.



Фото с сайта uralsk.gov.kz