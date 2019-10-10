Алматы
  1. Главная
  2. Персональная справка
  3. Кульгинов Алтай Сейдирович
Кульгинов Алтай Сейдирович

Кульгинов Алтай Сейдирович

Аким города Нур-Султана

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Международный Казахско-Турецкий университет имени Х.А. Яссави; 

Академию Государственного управления при президенте Республики Казахстан; 

Магистратуру Британского университета Абердин по Президентской Международной образовательной программе «Болашак».



ОПЫТ РАБОТЫ:

В 2001 году - главный специалист, исполняющий обязанности отдела кадровой работы Ц(Д)ПСиИ при генеральной прокуратуре;
С 2002 по 2003 годы - прокурор управления формирования правовой статистики Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры;
С 2003 по 2007 годы - заместитель начальника Управления Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по городу Астане;
С 2007 по 2008 годы - начальник управления анализа и разработки подзаконных актов Министерства юстиции Республики Казахстан;
С 2008 по 2010 годы - заместитель генерального директора по правовым вопросам ТОО «Алаш Медиа Групп»;
С 2010 по 2012 годы - государственный инспектор Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан;
С 2012 по 2013 годы - заместитель акима Западно-Казахстанской области;
С 2013 по 2016 годы - аким города Уральска;
С 2016 по 2019 годы - аким Западно-Казахстанской области.
С июня 2019 года - аким города Нур-Сутана.










Фото с сайта uralsk.gov.kz



Кульгинов Алтай Сейдирович
Кульгинов Алтай Сейдирович
Аким города Нур-Султана
Персональная справка