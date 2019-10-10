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Кулекеев Бахытжан Кенесович

Кулекеев Бахытжан Кенесович

Советник министра по делам религий и гражданского общества РК

ОБРАЗОВАНИЕ:

Казахский государственный университет им. Аль Фараби (1993)

ОПЫТ РАБОТЫ:

 Работник Центра профобучения и профориентации населения Южно-Казахстанской области (1993-1995);

1995 -1996 - Учитель физики средней школы № 41, г. Шымкент 

1996- 2011  - Инженер научно-производственного предприятия «Ниет» 

октябрь 2011 - октябрь 2014 - Директор департамента межконфессиональных отношений Агентства Республики Казахстан по делам религий

октябрь 2014 - июль 2017 - Заместитель председателя Комитета по делам религий Министерства культуры и спорта Республики Казахстан 

С июля 2017 - Советник Министра по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан 



Кулекеев Бахытжан Кенесович
Кулекеев Бахытжан Кенесович
Советник министра по делам религий и гражданского общества РК
Персональная справка