Кулекеев Бахытжан Кенесович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Казахский государственный университет им. Аль Фараби (1993)



ОПЫТ РАБОТЫ:

Работник Центра профобучения и профориентации населения Южно-Казахстанской области (1993-1995);

1995 -1996 - Учитель физики средней школы № 41, г. Шымкент

1996- 2011 - Инженер научно-производственного предприятия «Ниет»

октябрь 2011 - октябрь 2014 - Директор департамента межконфессиональных отношений Агентства Республики Казахстан по делам религий

октябрь 2014 - июль 2017 - Заместитель председателя Комитета по делам религий Министерства культуры и спорта Республики Казахстан

С июля 2017 - Советник Министра по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан