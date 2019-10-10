Кулболдинов Нурлан Таниртаевич
Временно исполняющий обязанности руководителя Управления земельных отношений города Алматы
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1986 году окончил Алма-Атинский архитектурно-строительный институт, специальность «Инженер-строитель»;
В 2006 году - Таразский государственный университет им. М.Х. Дулати, бакалавр землеустройства.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1986-1990 годы - инженер ГПИ «Казводоканалпроект»;
1990-1992 годы - мастер Строительного кооператива № 7 объединения «Семиречье»;
1992-1993 годы - прораб МП «Вислат»;
1993-1994 годы - главный специалист Служба единого заказчика «Советского района»;
1994-1997 годы - главный землеустроитель Алматинского городского комитета по земельным отношениям и землеустройству;
1997-1998 годы - начальник Алмалинского районного отдела по оформлению прав на землю ТОО «Алматыгеокад»;
1998-2002 годы - заведующий отделом коммунального хозяйства Аппарат акима Алмалинского района г.Алматы;
2002-2006 годы - сотрудник Алматинских территориальных органов по управлению земельными ресурсами;
2006-2009 годы - ведущий специалист, начальник отдела, первый заместитель директора РГП «ГосНПЦзем»;
2009-2016 годы - первый заместитель руководителя Управления земельных отношений города Алматы;
С февраля 2016 года - временно исполняющий обязанности руководителя Управления земельных отношений города Алматы.