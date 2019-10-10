Кульбаев Кайрат Рахимжанович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2011 году окончил Московский Институт экономики и предпринимательства по специальности «Менеджмент».

ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1994 года и по сегодняшний день является продюсером “Дуэта L”;

1995-2002 годы - музыкальный продюсер в продюсерском центре «АММ-концерт»;

1997-1998 годы - директор радиостанции «Шахар»;

2002-2003 годы - директор компании «Алматы концерт»;

2003-2004 годы - вице-президент ТРК «SHAHAR» телеканал «HIT TV»;

В 2004 году вернулся в «Алматы концерт», на должность директора;

2005-2006 годы - один из членов жюри и являлся со-организатором третьего сезона проекта SuperStar.kz;

В 2007 году основал компанию «GF Capital», которая управляет ресторанами;

2009-2015 годы-начальник Управления культуры города Алматы;

С февраля 2015 года – руководитель АО «НК «СПК «Алматы».