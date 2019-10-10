Кульбаев Кайрат Рахимжанович
Руководитель АО «НК «СПК «Алматы»
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 2011 году окончил Московский Институт экономики и предпринимательства по специальности «Менеджмент».
ОПЫТ РАБОТЫ:
С 1994 года и по сегодняшний день является продюсером “Дуэта L”;
1995-2002 годы - музыкальный продюсер в продюсерском центре «АММ-концерт»;
1997-1998 годы - директор радиостанции «Шахар»;
2002-2003 годы - директор компании «Алматы концерт»;
2003-2004 годы - вице-президент ТРК «SHAHAR» телеканал «HIT TV»;
В 2004 году вернулся в «Алматы концерт», на должность директора;
2005-2006 годы - один из членов жюри и являлся со-организатором третьего сезона проекта SuperStar.kz;
В 2007 году основал компанию «GF Capital», которая управляет ресторанами;
2009-2015 годы-начальник Управления культуры города Алматы;
С февраля 2015 года – руководитель АО «НК «СПК «Алматы».