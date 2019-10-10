Кулагин Сергей Витальевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1975 году окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт, инженер-механик сельскохозяйственного производства;

В 1988 году окончил Алма-Атинскую высшую партийную школу, специалист в области партийного и советского строительства.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1966 - 1969 годы - рабочий отделения № 1 совхоза имени Николаева Астраханского района Целиноградской области;

1975 - 1980 годы - инженер по эксплуатации МТП, главный инженер совхоза имени Николаева Астраханского района Целиноградской области;

1980 - 1981 годы - управляющий ПО «Райсельхозтехника» Астраханского района Целиноградской области;

1981 - 1984 годы - директор совхоза «Кзылжарский» Астраханского района Целиноградской области;

1984 - 1985 годы - председатель исполкома Алексеевского районного Совета народных депутатов Целиноградской области;

1985 - 1986 годы - первый секретарь Алексеевского райкома Компартии Казахстана Целиноградской области;

1986 - 1990 годы - первый заместитель председателя Целиноградского облисполкома, председатель областного агропромышленного комитета;

1990 - 1992 годы - первый заместитель Тургайского областного Совета народных депутатов - председатель облисполкома;

1992 - 1993 годы - глава Тургайской областной администрации;

1993 - 1994 годы - заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан, Министр сельского хозяйства;

С июня по октябрь 1994 года - заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан;

1994 - 1998 годы - президент Международного фонда «Интеграция - Целина», гор. Акмола Акмолинской области;

С января по сентябрь 1998 года - Министр сельского хозяйства Республики Казахстан;

1998 - 2004 годы - аким Акмолинской области;

2004 - 2011 годы - аким Костанайской области;

С 27 мая 2014 года - аким Акмолинской области;



В августе 2014 года также избран председателем Акмолинского областного филиала партии «Нұр Отан»;



4 мая 2015 года - на 36 внеочередной сессии областного маслихата депутаты единогласно поддержали предложение главы государства о назначении на должность акима Акмолинской области Кулагина С.В.

14 марта 2017 года - освобожден от должности акима Северо-Казахстанской области в связи с переходом на другую работу

Награды:

Ордена: «Барыс» II степени, «Дружба» (Российская Федерация), «Барыс» III степени;

Медали: «За трудовое отличие», «За освоение целинных и залежных земель», «Астана», Медаль Правительства Украины, «За вклад в развитие космонавтики» (Российская Федерация);

Юбилейные медали: «Қазақстан Республикасының тәуелсiздiгiне 10 жыл», «Тыңға 50 жыл», «10 лет Астане» ;

Нагрудные знаки: «Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау ісінің үздігіне», «Почетный работник образования Республики Казахстан»;

Почетный знак Министерства культуры, информации и спорта и Государственного фонда поддержки культуры и искусства в Республике Казахстан «Мәдениет қайраткері»;

Почетный гражданин г. Кокшетау.

Семья: супруга - Кулагина Галина Дмитриевна. Дети: дочь - Ольга (1976 года рождения), сыновья - Александр (1979 года рождения), Павел (1986 года рождения).