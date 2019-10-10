Кулагин Павел Сергеевич
Аким Турксибского района г. Алматы
ОБРАЗОВАНИЕ:
Окончил Московский государственный университет им. М. Ломоносова$
Российскую академию государственной службы при Президенте России. По
специальности - экономист.
ОПЫТ РАБОТЫ:
2004-2007 годы - работал в коммерческих структурах;
2007-2008 годы - статист, главный специалист Департамента экономики и бюджетного планирования Костанайской области;
2008-2009 годы - главный специалист отдела экономической политики и планирования Департамента экономики и бюджетного планирования Костанайской области. В том же году назначен на должность главного инспектора акима, г. Астана.
2009-2010 годы – советник акима, позже возглавил организационно-инспекторский отдел аппарата акима Астаны;
2010-2013 годы – заместитель акима района «Есиль» города Астаны;
С 25 февраля по 13 июля 2013 года - аким района Алматы города Астаны.
2013-2015 годы – начальник управления коммунального хозяйства города Астаны;
С ноября 2015 года - аким района «Сарыарка» г.Астаны.
С 16 августа 2017 года - аким Турксибского района Алматы
Фото с сайта www.ukh.astana.kz
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