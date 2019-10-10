Кул-Мухаммед Мухтар Абрарулы

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1982 году окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова, журналист. Доктор юридических наук, тема диссертации: «Жакып Акпаев и эволюция политико-правовых взглядов деятелей «Алаш» (конец 19-го - начало 20-го веков)», (1998 год), профессор Казахского государственного национального университета им. аль-Фараби, профессор Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева. Действительный член Нью-Йоркской академии наук, (1997 год), академик Академии социальных наук Республики Казахстан, (2001 год).

ОПЫТ РАБОТЫ:

1983-1992 годы – научный редактор, старший научный редактор, заведующий редакцией философии, права и социологии, ответственный секретарь, заместитель Главного редактора Главной редакции Казахской энциклопедии;

1992-1999 годы – директор малого предприятия «Атамура», председатель АО «Атамура», президент издательской корпорации «Атамура»;

1999-2001 годы – депутат Сената Парламента Республики Казахстан, секретарь Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе, председатель Комитета Сената Парламента Республики Казахстан по социально-культурному развитию назначен Президентом Республики Казахстан;

2001-2003 годы – министр культуры, информации и общественного согласия Республики Казахстан;

2003-2004 годы – советник президента Республики Казахстан;

2004-2006 годы – пресс-секретарь президента Республики Казахстан;

2006-2007 годы – заместитель руководителя Администрации президента - пресс-секретарь президента Республики Казахстан;

2007-2008 годы – аким Кызылординской области;

С марта по май 2008 года – специальный представитель президента Республики Казахстан на комплексе «Байконур»;

2008-2010 годы – министр культуры и информации Республики Казахстан;

2010-2012 годы – министр культуры Республики Казахстан, позже – государственный секретарь Республики Казахстан;

2013-2014 годы – министр культуры и информации Республики Казахстан;

12 марта 2014 года назначен советником президента РК;

4 марта 2015 года - распоряжением главы государства освобожден от должности советника президента Республики Казахстан;

С 05 мая 2015 года по 05 мая 2016 года - советник президента Республики Казахстан;

С 2016 по 2018 годы - первый заместитель Председателя партии «Нұр Отан»;

С февраля 2018 года - назначен депутатом Сената Парламента Республики Казахстан.



Награжден орденами «Курмет» (2004), «Парасат» (2010), лауреат Государственной премии Республики Казахстан (1996), почетный гражданин города Астана, Абайского и Аягозского районов, награжден юбилейной медалью «10 лет Астане» (2008).