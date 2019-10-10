Кудышев Мурат Тишбекович
Заместитель председателя правления БРК
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1985 году окончил Алма-Атинский педагогический институт иностранных языков, учитель английского и немецкого языков средней школы;
В 1989 году - Алма-Атинский институт народного хозяйства, экономист.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1985-1989 годы - инженер, старший инженер, экономист II категории Республиканского Центра по научной организации труда и управлению производством Министерства лёгкой промышленности Казахской ССР;
1989-1991 годы - главный экономист отдела кредитования и финансирования внешнеэкономической деятельности и строительства за рубежом Казахского Республиканского Банка Промстройбанка СССР;
1991-1997 годы - главный экономист главного управления валютно-экономических отношений, заместитель директора департамента валютно-экономических отношений, директор департамента иностранных операций Национального Банка Республики Казахстан;
1991-1997 годы - заместитель председателя Национального Банка Республики Казахстан;
2001-2003 годы - вице-президент Банка Развития Казахстана;
2003-2005 годы - член Правления Инвестиционного фонда Казахстана;
2005-2006 годы - президент АО «Казахстанское контрактное агентство»;
2006-2007 годы - управляющий директор АО «Холдинг Самрук»;
2006-2008 годы - независимый директор АО «ГНПФ»;
В 2008 году - независимый директор АО «Жилстройсбербанк»;2008-2015 годы - заместитель акима города Алматы;
С ноября 2015 года - заместитель председателя правления БРК.