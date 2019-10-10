Кудышев Мурат Тишбекович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1985 году окончил Алма-Атинский педагогический институт иностранных языков, учитель английского и немецкого языков средней школы;

В 1989 году - Алма-Атинский институт народного хозяйства, экономист.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1985-1989 годы - инженер, старший инженер, экономист II категории Республиканского Центра по научной организации труда и управлению производством Министерства лёгкой промышленности Казахской ССР;

1989-1991 годы - главный экономист отдела кредитования и финансирования внешнеэкономической деятельности и строительства за рубежом Казахского Республиканского Банка Промстройбанка СССР;

1991-1997 годы - главный экономист главного управления валютно-экономических отношений, заместитель директора департамента валютно-экономических отношений, директор департамента иностранных операций Национального Банка Республики Казахстан;

1991-1997 годы - заместитель председателя Национального Банка Республики Казахстан;

2001-2003 годы - вице-президент Банка Развития Казахстана;

2003-2005 годы - член Правления Инвестиционного фонда Казахстана;

2005-2006 годы - президент АО «Казахстанское контрактное агентство»;

2006-2007 годы - управляющий директор АО «Холдинг Самрук»;

2006-2008 годы - независимый директор АО «ГНПФ»;

В 2008 году - независимый директор АО «Жилстройсбербанк»;

2008-2015 годы - заместитель акима города Алматы;

С ноября 2015 года - заместитель председателя правления БРК.