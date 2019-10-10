Кудебаев Серик Мырзакулович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Карагандинскую высшую школу Министерства внутренних дел СССР (1990), юрист.



ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1990 по 1994 годы – оперуполномоченный отделения уголовного розыска отдела внутренних дел Джамбулского района Управления внутренних дел Алма-Атинского областного исполнительного комитета.

В 1994-1995 годы – старший оперуполномоченный отделения уголовного розыска отдела внутренних дел Жамбылского района Алматинской области.

В 1995-1996 годы – начальник поселкового отделения милиции посёлка Фабричный при отделе внутренних дел Жамбылского района Алматинской области.

В 1996-1997 годы – начальник отделения уголовного розыска отдела Государственного следственного комитета Жамбылского района Алматинской области.

С января по июнь 1997 года – начальник отделения расследований имущественных преступлений отдела Государственного следственного комитета по Жамбылскому району Алматинской области.

С июня по ноябрь 1997 года – заместитель начальника Представительства расследований экономических и должностных преступлений села Узынагач Департамента Государственного следственного комитета по Алматинской области.

С ноября 1997 по июнь 2000 года – заместитель начальника отдела внутренних дел Жамбылского района Алматинской области по оперативной работе.

С июня по ноябрь 2000 года – заместитель начальника службы криминальной полиции - начальник Управления уголовного розыска Управления внутренних дел Жамбылской области.

В 2000-2001 годы – начальник службы криминальной полиции Управления внутренних дел Жамбылской области.

С 2001 по 2006 годы – начальник Управления криминальной полиции Департамента внутренних дел Жамбылской области.

В 2006-2007 годы – начальник отдела внутренних дел Жамбылского района Департамента внутренних дел Алматинской области.

В 2007-2009 – начальник Управления внутренних дел Карасайского района Департамента внутренних дел Алматинской области.

С ноября 2009 по сентябрь 2012 года – первый заместитель начальника Департамента внутренних дел Алматинской области.

В сентябре 2012 года назначен начальником Департамента внутренних дел Алматинской области.

В октябре 2013 года назначен начальником Департамента внутренних дел города Алматы.





Награжден орденом «Айбын» ІІ степени (2013).