Куанышев Талгат Жуманович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1994 году окончил Казахскую государственную академию управления, г. Алматы, экономист-международник;

В 2006 году - Aston Business School, Великобритания, Магистр Делового администрирования.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1994-1995 годы - «Игiлiк – Банк», старший специалист отдела валютных операций и международных расчетов, ведущий специалист отдела международных расчетов корсчетов в том числе по СНГ;

1995- 1996 годы - ТОО «Маркан», менеджер по филиалам;

В 1996 году (февраль–октябрь) - АО «ТУРАНБАНК», ведущий экономист фондового отдела Управления пассивных операций, ведущий экономист управления корпоративных ценных бумаг Департамента пассивных операций;

1996- 1997 годы - ДАБ «Альфабанк», отдел дилинга и ценных бумаг;

В 1997 году (февраль-ноябрь) – ЗАО «Банк Туран-Алем», начальник отдела ценных бумаг и драгоценных металлов, начальник управления ценных бумаг и драгоценных металлов, Начальник управления драгоценных металлов и вексельных операций.

1997-2006 годы - Алматинский торгово-финансовый банк, начальник Управления вексельного обращения Департамента инвестиционных операций по контракту, начальник Управления вексельного обращения Коммерческого департамента по контракту, заместитель Директора Коммерческого Департамента – Начальник Управления вексельного обращения по контракту, и.о. Директора Коммерческого Департамента, по контракту, Директор Коммерческого Департамента, по контракту, и.о. Управляющего директора, Управляющий директора, советник Председателя Правления Службы Председателя Правления, и.о. Первого Заместителя Председателя Правления, Первый заместитель Председателя Правления, и.о. Председателя Правления.

2006 – 2007 годы - АО «АТФБанк», председатель правления;

2008 – 2009 годы - АО «АТФ Лизинг», Советник Президента, Председатель Совета Директоров;

2009-2013 годы - АО «Банк Kassa Nova», председатель правления;

2010-2013 годы - АО «Метрокомбанк», член совета директоров;

С 2011 года – по настоящее время - Новый экономический университет им. Т. Рыскулова, член совета директоров;

2013-2015 годы – АО «Альянс Банк» (ныне АО «ForteBank»), заместитель председателя правления, член правления;

С 11 апреля по 24 декабря 2015 года - АО «ForteBank», первый заместитель председателя правления, член правления;

С 25 декабря 2015 года по 20 декабря 2016 года – АО «ForteBank», председатель правления.

Фото с сайта fortebank.com