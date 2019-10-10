Куанышев Дулат Оразбекович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1986 году окончил Университет дружбы народов им. П. Лумумбы, города Москва. Историко-филологический факультет.

В 2005 году окончил курсы по международным отношениям Центра по дипломатическим и стратегическим исследованиям CEDS в Париже. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса.



ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1986 по1991 годы - младший научный сотрудник Центра развивающихся стран ИМЭМО Академии наук СССР;

С 1991 по 1992 годы - сотрудник в Полномочного представительства Казахстана в Москве;

В 1991 году - третий секретарь Министерства иностранных дел Республики Казахстан;

С 1992 по 1994 годы - сотрудник Посольства Казахстана в Турции;

С 1994 по 1996 годы - советник Министерства иностранных дел Республики Казахстан, пресс-секретарь - руководитель пресс-службы Президента Республики Казахстан;

С 1997 по 2000 годы - директор Госкоминвеста, заместитель председателя, председатель Агентства Республики Казахстан по инвестициям;

С 2001 по 2003 годы - вице-министр иностранных дел Республики Казахстан;

С 2003 по 2005 годы - чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан во Франции;

С 2005 по 2007 годы - посол в Австрии, постоянный представитель при международных организациях в Вене;

С 2010 по 2014 годы - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Индия.Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка по совместительству;

С 2014 по 2019 годы - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Государстве Израиль;



С 2015 по 2019 годы - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Кипр по совместительству.



