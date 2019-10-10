Куандыков Болатбек Баянович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Образование – высшее, кандидат экономических наук



ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал в 1986 году в СМУ-39 города Алматы. В 1994 году окончил Казахскую государственную академию управления по специальности экономист.

В 1992-1996 годах работал бухгалтером-экономистом кооперативного предприятия «Лидер» г. Алматы, бухгалтером-экономистом международного акционерного общества «Адам-ата», экономистом, ведущим экономистом, начальником отдела, начальником управления Национального банка Республики Казахстан. С 1996 года начальником Кызылординского областного управления Национального банка Республики Казахстан, заместителем акима, первым заместителем акима Кызылординского области, директором департамента Министерства экономики и бюджетного планирования, вице-министром по чрезвычайным ситуациям.

С 2007 года – государственный инспектор Администрации Президента РК, с мая 2008 года по январь 2013 года аким Кызылординской области.

С 25 января 2013 года по 22 января 2014 года - председатель Агентства РК по защите конкуренции.



22 января 2014 года назначен председателем Агентства РК по защите прав потребителей.