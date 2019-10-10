Крылов Василий Леонидович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1984 году окончил Пермский государственный педагогический институт по специальности – учитель физической культуры, в 1997 году окончил Институт рынка при Казахской государственной Академии управления по специальности «экономист».



ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал в 1984 году тренером детско-юношеской спортивной школы в г. Кунгур Пермской области, затем работал учителем физкультуры средней школы № 10.

С сентября 1986 года работал комсоргом ЦК ВЛКСМ войсковой части 2530 в г. Алма-Ата, с 1987 года – инструктором отдела спортивной и оборонно-массовой работы, заведующим сектором физического и военно-патриотического воспитания молодежи идеологического отдела, заведующим сектора спорта отдела культуры и спорта, консультантом аппарата ЦК ЛКСМ г. Алма-Ата.

С июля 1992 года работал в должности исполнительного директора Казахстанского агентства международного туризма «Алтын-Алма-тур» при хозяйственном управлении Аппарата Президента и Кабинета Министров Республики Казахстан.

С мая 1997 года – менеджер по финансам компании «Montana Projects LLC».

С марта 1998 года – координатор экономических проектов Фонда поддержки политики Президента Республики Казахстан.

С октября 1999 года работал директором государственного коммунального предприятия «Офис-сервис» в г. Атырау.

С декабря 2001 года – директор коммунального государственного казенного предприятия «Хозяйственное управление аппарата акима Атырауской области».

С августа 2002 года – заместитель директора республиканского государственного казенного предприятия «Караоткель» Управления делами Президента Республики Казахстан.

С августа 2003 года – директор государственного казенного предприятия «Зеленстрой» в г. Астана.

С января 2005 года работает на государственной службе в должности акима Медеуского района города Алматы.

С ноября 2007 года по апрель 2008 года – заместитель акима города Алматы.

С апреля 2008 года – заместитель акима города Астана.