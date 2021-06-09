Кристина Дорош руководит развитием бизнеса электронных платежей в странах Центральной Азии - Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане - и Азербайджане, увеличивая ценность Visa для банков, торговцев и держателей карт.

Работает в Visa с 2016 года руководителем регионального департамента по ключевым платежным продуктам, а с 2019 года Кристина исполняет обязанности вице-президента, главы департамента решений в странах СНГ и Юго-Восточной Европы. Помимо основных продуктов (дебет, кредит и премиум), она также руководит разработкой программ лояльности и направлением коммерческих карт, которые в комплексе являются основой для дальнейшего распространения электронных платежей. В 2019 году Кристина Дорош была назначена на созданную должность регионального менеджера Visa в странах Кавказского региона.

Кристина имеет более 20 лет опыта работы в области розничного банковского обслуживания, информационных технологий, карт и мобильных платежей. До Visa занимала должность вице-президента и члена правления одного из ведущих молдавских банков.

Кристина – одна из представительниц стран СНГ и Юго-Восточной Европы в Сети женщин-лидеров региона Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки (CEMEA) (CEMEA Women’s Leadership Network) и инициатор региональных инициатив по Разнообразию.

Получила степень магистра по экономике в IEDC-Bled School of Business, Словения