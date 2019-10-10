Кравченко Андрей Николаевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Казахский государственный университет им. С. Кирова и Московскую бизнес-школу.



ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал c 1983 года в cудебных органах. С 1991 года работал в органах налоговой службы.

В 1994 году поступил на службу в органы прокуратуры. Последовательно прошел все ступени прокурорской профессии.

С 2001 года по 2011 год занимал должность начальника Департамента по надзору за законностью в социально-экономической сфере Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

Принимал непосредственное участие в становлении институтов поддержки и защиты малого и среднего бизнеса, финансового мониторинга.

С июня 2011 года — в должности заместителя Генерального прокурора Республики Казахстан

18 июля 2017 года - освобожден от должности заместителя Генерального прокурора Республики Казахстан