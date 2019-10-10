Краснобаева Нелли Леонидовна

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончила ВКГУ им. С. Аманжолова по специальности«История», имеет академическую степень магистра истории. Кандидат исторических наук. Член Ассамблеи народа Казахстана, прошла стажировку в университетах Европы, Канады, России.



ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начала в 1986 году библиотекарем Усть-Каменогорского педагогического института ВКО. После окончания высшего учебного заведения работала на кафедре «Философия и социально-политические теории» Усть-Каменогорского строительно-дорожного института ВКО.

С мая 2006 года назначена заведующей кафедрой «Философия и проблемы человеческого развития», с 2016 года — доцент кафедры«История Казахстана и Ассамблея народа Казахстана».

Много лет возглавляла научно-экспертную группу АНК Восточно-Казахстанской области. Член Совета по связям с религиозными объединениями при акиме ВКО.

До назначения в акимат была заведующей кафедрыой социально-гуманитарных наук и Ассамблеи народа Казахстана ВКГТУ им. Д. Серикбаева.

С 10 августа 2017 года - Руководитель управления внутренней политики Восточно-Казахстанской области



