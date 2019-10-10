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Кожихов Адил Галимжанович

Кожихов Адил Галимжанович

Председатель Комитета государственного контроля в области связи, информатизации и СМИ

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби по специальности «Политология». 



ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начинал в 2000 году научным сотрудником Центрально-Азиатского агентства политических исследований;

2000-2005 годы - сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК, Центра внешней политики и анализа при МИД РК;

2005-2011 годы - старший эксперт Секретариата Совета Безопасности, заведующий сектором Информационно-аналитического центра, заместитель Пресс-секретаря, заместитель заведующего Центром стратегических разработок и анализа Администрации Президента РК;

2011-2012 годы - заместитель директора РГП «Центр технического сопровождения и анализа в области телекоммуникаций» Министерства связи и информации РК;

2013-2014 годы - заведующий Информационно-аналитическим центром Канцелярии Премьер-Министра РК;

2014-2016 годы - директор республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Центр анализа и информации»;

С октября по декабрь 2016 года - советник Министра информации и коммуникаций РК;

С декабря 2016 года - председатель Комитета госконтроля в области связи, информатизации и СМИ МИК РК.

Источник фото: пресс-служба МИК РК.



Кожихов Адил Галимжанович
Кожихов Адил Галимжанович
Председатель Комитета государственного контроля в области связи, информатизации и СМИ
Персональная справка