Кожихов Адил Галимжанович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби по специальности «Политология».





ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начинал в 2000 году научным сотрудником Центрально-Азиатского агентства политических исследований;



2000-2005 годы - сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК, Центра внешней политики и анализа при МИД РК;



2005-2011 годы - старший эксперт Секретариата Совета Безопасности, заведующий сектором Информационно-аналитического центра, заместитель Пресс-секретаря, заместитель заведующего Центром стратегических разработок и анализа Администрации Президента РК;

2011-2012 годы - заместитель директора РГП «Центр технического сопровождения и анализа в области телекоммуникаций» Министерства связи и информации РК;

2013-2014 годы - заведующий Информационно-аналитическим центром Канцелярии Премьер-Министра РК;



2014-2016 годы - директор республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Центр анализа и информации»;



С октября по декабрь 2016 года - советник Министра информации и коммуникаций РК;

С декабря 2016 года - председатель Комитета госконтроля в области связи, информатизации и СМИ МИК РК.

Источник фото: пресс-служба МИК РК.



