Кожихов Адил Галимжанович
Председатель Комитета государственного контроля в области связи, информатизации и СМИ
ОБРАЗОВАНИЕ:
Окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби по специальности «Политология».
ОПЫТ РАБОТЫ:
Трудовую деятельность начинал в 2000 году научным сотрудником Центрально-Азиатского агентства политических исследований;
2000-2005 годы - сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при
Президенте РК, Центра внешней политики и анализа при МИД РК;
2005-2011 годы - старший эксперт Секретариата Совета Безопасности, заведующий сектором Информационно-аналитического центра, заместитель Пресс-секретаря, заместитель заведующего Центром стратегических разработок и анализа Администрации Президента РК;
2011-2012 годы - заместитель директора РГП «Центр технического сопровождения и анализа в области телекоммуникаций» Министерства связи и информации РК;
2013-2014 годы - заведующий Информационно-аналитическим центром Канцелярии
Премьер-Министра РК;
2014-2016 годы - директор республиканского государственного предприятия на праве
хозяйственного ведения «Центр анализа и информации»;
С октября по декабрь 2016 года - советник Министра информации и коммуникаций РК;
С декабря 2016 года - председатель Комитета госконтроля в области связи, информатизации и СМИ МИК РК.
Источник фото: пресс-служба МИК РК.