Кожасбаев Данияр Женисович

Образование:

Родился 20.01.1983г. в г. Алматы. Закончил с отличием Алматинский Экономический Университет по специальности «Финансовый менеджмент». Помимо основного образования постоянно повышал свою квалификацию, пройдя ряд курсов по профессиональному и личностному развитию в США, Канаде, Франции, Японии.

Опыт работы:

Является опытным специалистом в сфере кредитования крупных холдинговых компаний и МСБ бизнеса с управленческим опытом в различных отраслях.

Работал:

- в АО «Казкоммерцбанк» на позициях Начальника управления, Директора Департамента корпоративного кредитования;

- в ОЮЛ «Ассоциация финансистов Казахстана»на позицииУправляющего директора;

- в АО «Фортебанк» на позиции Исполнительного директора, где возглавлял направления корпоративного бизнеса и МСБ.